Экранка.ру заканчивает свой семилетний жизненный цикл и авторы отправляются в светлое будущее, но мы вас любим. Архив будет доступен. Какие-то ненапрягающие новости могут появиться тут — http://vk.com/ekranka.
Мор: Соломенный щит как метафора для набора понятий: Семилетнюю внучку влиятельного старика Нинагавы жестоко убивают. Подозреваемый — некто Киомару, уже совершавший сходные преступления прежде. Старик не собирается ждать, он открывает сайт и помещает сообщения в газетах, где обещает 1 миллиард йен любому, кто убьет Киомару, и по 100 миллионов каждому, кто попытается его убить, но потерпит поражение. Первым охотником становится приятель Киомару, припасший для него лом. Педофил-убийца, окровавленный и перепуганный, приходит за защитой в полицию. Защита превращается в нетривиальное дело: если сначала предложение старика вызывало в обществе только изумление, то после первых сводок о выплате ста миллионов желающих прикончить Киомару становится море, причем среди копов и спецназовцев тоже.
Мор: Рецензия на фильм "Игра Эндера": Фильм вполне мог бы стать главным нф-хитом в этом году, но широкой популярности препятствуют герои-дети и антимилитаристский посыл. Меня работа, проделанная режиссером Гэвином Худом, поразила. Для людей, работающих в кино, характерна проблема того, что их труд не виден — фильм, над которым работают в течение долгих месяцев или лет, имеет краткий жизненный цикл, вспыхивает, как спичка, и исчезает в пустоте. Зрители не оценивают труд, им важен опыт вовлечения. Придумать, как выглядит арена для тренировок в "Игре Эндера", ее игровая механика — это мастерская работа. Важно еще и то, что роман "Игра Эндера" — лишь трамплин к двум последующим философским романам Карда про понимание чужого. Эндер прозревает здесь, словно Будда под деревом, и из зацикленного на стратегии и победах гения-военачальника превращается в "голос тех, кого нет", в философа, ищущего искупления.
Владимир Гордеев: Героико-революционный фильм о любви: Абсолютно необычное явление – новый фильм независимого режиссера Джеффа Николса, который мне запомнился по эсхатологической картине "Убежище". В СССР книги и фильмы, подобные "Маду", были поставлены на поток. Советские писатели и сценаристы превосходно научились впаивать пропаганду в детское кино, основным (и почти единственным) жанром которого является приключенческий фильм. "Кортик", "Бронзовая птица", "Макар-следопыт", "Старая крепость", "Р.В.С" и еще пара десятков названий – настоящая классика, "золотая библиотека детской литературы" и "золотой фильмофонд". Юные герои этих произведений, выходцы из бедных семей, помогают коммунистам, новой власти, которая либо уже установилась, однако терпит обиду со стороны несознательных реакционных элементов, либо еще только грядет, а потому вынуждена хорониться среди бесприютных руин заброшенных крепостей или там в каком-нибудь лесу.
Мор: Цикл: "Левиафан" — документальный фильм года, весьма впечатляющий за счет неординарного расположения камер и недюжинной фантазии авторов, позволивших достигнуть такого результата, в целом. Он медитативен, но не сентиментальной медитативностью демонстрируемых под расслабляющую музыку красивостей, а вещно, грубо, захватывающе материален. Бульканье, чмоканье, шум воды, скрипение снастей, хрястанье отлетаемых в разные стороны крыльев молодых скатов, слякотное шевеление мертвых рыб. Рыболовецкая шхуна — зона смерти, но не романтической смерти или намеренно жуткой гибели, а смерти как рядового процесса. Шхуна заглатывает в себя массу бессловесных живых существ, а потом оставляет за собой кровавый шлейф ошметков, задумчиво кружащихся в глубине.
Юлия Ульяновская: Рецензия на фильм "Бивень", или сидел бы ты дома, мальчик...: Анонс был: "Кевин Смит снял свой первый фильм ужасов!" (в ответ на автомате, естественно, чуть не полетело "Бэнэффлек, отлично в "Перл-Харбор" сыграл, чувак" и что-то про красные пидерские сапожки). Новость сама по себе несколько обескураживающая, потому что я привыкла воспринимать Кевина исключительно как молчаливого Боба, а вершиной его карьеры и юмора считаю "Догму". Собственно, это обстоятельство – сложившееся представление – меня и подвело, сбило с толку, расслабило, усыпило бдительность. И теперь вдруг я сама себя навела на мысль, что именно эта задача стояла перед режиссером относительно зрителя, и именно это погубило главного героя фильма: сложившееся представление. Клише.Казалось бы, ничто не предвещает.
Юлия Ульяновская: Рецензия на фильм "Что мы делаем в темноте / Реальные упыри", или Какой вампир не любит видео с рассветом и фотки девственниц?: Возможно, некоторые из вас при всей своей нелюбви к реалити-шоу все-таки имели несчастье заметить эпизод из какой-нибудь "Топ-модели по-американски", где дюжина девиц безостановочно обмусоливает, как Таниша обожгла лицо Жизель плойкой, Николь упала на дефиле, а Бриттани вообще ушла в другую комнату. То есть понятие имеете.Зато вы точно никогда не видели реалити-шоу, снимающееся по инициативе коммуны вампиров в их особняке. Трудности у ребят в общем мало отличаются от бед Таниши и Бриттани: они тоже обсуждают вопросы совместного житья, тоже помогают друг другу выбрать наряды для похода на вечеринку, тоже ошибаются и ссорятся, и у каждого свой характер и своя история. Идея пригласить съемочную группу принадлежит самому изящному вампиру – Виаго, ему 379 лет, он куртуазен, дружелюбен и любит расшитые камзолы, как носили при дворе Людовика XIV во времена его молодости.
Владимир Гордеев: Новое возвращение Ветхого завета на все экраны кинотеатров: Первыми были итальянцы с "Адом Данте" (1911) и "Кабирией" (1914, вымышленный сюжет из древнеримской жизни). Но эстафетную палочку быстро перехватил Голливуд. Гигантские массовки, спецэффекты, эпические события "Кабирии" нашли продолжение в голливудских фильмах на темы Ветхого завета. Гриффит, де Милль… Потом наступила Великая депрессия, а потом Вторая мировая, где и так хватало зрелищ. А потом все началось по новой. Ветхий завет вернулся на большой экран. Тем более, что у кино возникла конкуренция с телевидением. Поэтому моментально появилось стереокино, широкий экран, стереозвук, 3D. Широкое распространение получил цвет. Больше всего денег вкладывали в эпические блокбастеры. Особенным размахом отличались фильмы на библейские темы: "10 заповедей" — Сесиль де Милль снял, можно сказать, римейк своего старого немого фильма, Николас Рэй снял за границей "Царя царей"… Апофеозом стал фильм Уильяма Уайлера "Бен Гур" (тоже римейк), завоевавший 11 "Оскаров".
Владимир Гордеев: Рецензия на фильм "Жертвоприношение": В "Жертвоприношении" Андрей Тарковский решил сыграть в Ингмара Бергмана: этим объясняется и выбор оператора (постоянный оператор Бергмана — Свен Нюквист), и выбор актеров (Эрланд Йозефсон — постоянный актер Бергмана). Начало фильма выглядит чудовищно. Ненатуральные монологи, еще более неестественные диалоги.Некогда знаменитый театральный актер живет на отшибе шведской цивилизации — на песчаной косе, робко выступившей в море из болот. Он живет со своей семьей в уединенном доме — что опять же является прямой отсылкой к Бергману (и к личной биографии, и к фильму "Как в зеркале"). Толком неизвестно, почему артист завершил карьеру. Он живет тут со своим малолетним сыном и женой, которая выходила замуж за известного артиста, а оказалось, что вышла замуж за тихого сумасшедшего.
Мор: Амедиа пересаживает культуру палпа массам: Я приверженец того, чтобы российские сериалы развивались по азиатскому сценарию, рождая веселые дорамы и мистическое безумство, однако российский сериал продолжает держаться за свое рубище. Сериальные удачи последних лет могут похвастаться разве что нагнетанием мрака, метаясь между дурным КВНом и отображением быта. Тем удивительнее, что "Закрытая школа" — это залихватское развлечение, натуральное guilty pleasure, в котором взрослые лбы изображают школьников. Нагловатые богатые "школьники" оказываются в закрытом заведении в лесу и в ходе расследования обнаруживают, что под усадьбой — бункер, фрицы, эксперименты над детьми, СС, масоны, криокамеры, призраки, тролли, вирусы, ааа. Я бы вручила "Амедии" приз, если бы не узнала, что это переделка испанского сериала.
Владимир Гордеев: Рецензия на фильм "Фантасты-предсказатели": Научно-популярный минисериал канала "Discovery" о величайших писателях-фантастах, среди которых затесался один режиссер – Джордж Лукас. Рассказчиком выступает Ридли Скотт, он же числится среди исполнительных продюсеров. Ридли Скотт – это ИМЯ! Не только потому, что он хорошо известен любителям кино, но и потому, что вклад Скотта в развитие фантастического жанра трудно переоценить. В сериале восемь серий. В каждой серии рассказывается про автора, предсказавшего новые технологии. Некоторые из этих технологий уже открыты и применяются в повседневной жизни. А некоторые в настоящий момент только разрабатываются, но, как говорится, вот-вот… Неудивительно, что первая серия посвящена Мэри Шелли, перу которой принадлежит первый в истории научно-фантастический роман – "Франкенштейн, или Современный Прометей".
А. Ботев (и Сладкая N): План 9 для детей: Это последняя рецензия на "Экранке" старого формата. Далее будут (возможно) блоговые записи на злобу дня и в целях кинообразования, конечно. Начинаем осваивать легкий блогерский стиль!Вот, посмотрите на прощание рождественский фильм.В нем марсиане похищают Санта-Клауса, а тот их перевоспитывает. Марсиане черненькие, как негры, вернее, вымазанные какой-то химической хуйней, как Берт Ланкастер. Главный положительный марсианин похож на Алексея Смирнова, и играет такого же тупика, как завхоз в "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен". Ладно, спойлер: Санта-Клаус потом улетает на землю, и оставляет этого тупого человека вместо себя, что как бы говорит нам о том, что для того, чтобы быть Санта-Клаусом, ума не требуется.Да там на Марсе и все не особо умны.
Владимир Гордеев: В этом списке располагаются по ранжиру фильмы, попавшие к нам на экраны в 2013 году.
1. Мад (2012, США) Джефф Николс. 2. Заклятие (2013, США) Джеймс Ван. 3. Мастер (2012, США) Пол Томас Андерсон. 4. Пена дней (2013, Франция — Бельгия) Мишель Гондри. 5. Отверженные (2012, США — Великобритания) Том Хупер.
Мор: Год 2013 для массового кино выдался не слишком впечатляющим. Составляя топ 2012, я легко могла назвать яркие работы, однако в этом году даже отмеченные фильмы не вызывали лютого восторга и не открывали горизонтов. Исключением для меня стал "Мастер тай-цзи", вызвавший бурю эмоций из-за своей лаконичности и умения вернуть "дух старой школы". Боевик года: "Мастер тай-цзи" / Man of tai-chiАналогов "Судьи Дредда" или "Рейда" в этом году не было, но удача пришла с Востока — Киану Ривз снял плотный, старомодный, захватывающий боевик про бойца и двух его учителей — черного и белого. На мой взгляд, это лучший фильм года, наивно, но четко возвращающий во времена, когда фильмы про боевые искусства были философским текстом, написанным с помощью серии ударов.Блокбастер года: "Гравитация" / Gravity.Блокбастер продолжает стремительно глупеть, и 2013 был для меня в плане крупнобюджетного кино годом сливов.
Мор: Экранка.ру завершила свой цикл, но авторы никуда не делись. Если вам до одури хочется знать, что происходит с кем-то из нас, будем ли мы писать о кино или начнем учить Коран, то заходите в бложики, пишите письма. Далеко не все из нас увлечены фильмами вне поля Экранки.ру, но если есть интерес к личностям, то добро пожаловать.Краткие кинозаписи могут появляться здесь: http://vk.com/ekranka. ЗиличЗилич пишет о кино всегда, нонстоп, на всевозможных площадках: http://felix-zilich.livejournal.com/Kinopoisk: http://www.kinopoisk.ru/blogs/express/Redrumers.com: http://redrumers.com/author/notthisfuckingjohnny/Вова ГордеевСайт: http://www.vladimirgordeev.com/kinokritikaМор и НгооМы переехали сюда: http://yasher.net/, более свободная форма здесь: http://vk.com/yashernet.Блог Мор: http://mor.yasher.net/Музыкальная группа Empty field в коллаборации с Нгоо: https://soundcloud.com/emptyfieldКниги Мор и рецензии на крутые книги других авторов: http://heresyhub.com/ДиасДиас живет в фэйсбуке: https://www.facebook.com/dmytro.savochkin?hc_location=ufiРедкие набросы Диаса: d-i-a-s.livejournal.comКлевые жанровые романы Диаса: http://www.ozon.ru/person/4599274/БотевБлог: http://botev.livejournal.com/Безумный фольклор: http://tykywak.livejournal.com/ЮлляВконтактик: http://vk.com/jettisonСаня Руденко пропал без вести и ненавидит вас всех, так что нечего к нему приходить и доставать ево.