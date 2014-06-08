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Нам нет дела до качества записи, наше дело — качество фильма
Ежеденельный независимый интернет-журнал о кино.
Рецензии, статьи о кино, фильмографии, информация о фильмах, актёрах, режиссёрах.
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Журнал "Экранка.ру". Выпуск №317
от 31 декабря 2013 года

Жертва номера:
Кот Шредингера (2013)

Новое:
Соломенный щит (2013)
Игра Эндера (2013)
Мад (2012)
Левиафан (2013)
Бивень (2014)
Что мы делаем в темноте / Реальные упыри (2014)
Исход: Цари и боги (2014)

Избранное:
Жертвоприношение (1986)

Разное:
Закрытая школа (2011)
Фантасты-предсказатели (2011)
Санта Клаус завоевывает марсиан (1964)

Статьи:
Лучшие фильмы 2013 / В. Гордеев /
Топ 2013 от Мор
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Владимир Гордеев: Анонс: личный сайт Владимира Гордеева


Запилил свой сайт. Есть там и про кино немножко. Пока мы телимся и думаем, что делать Экранкой дальше, буду на нём постить списки отсмотренного (с комментариями).

Так что welcome!

vladimirgordeev.com



метки: личный сайт

(08.06.2014)

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