А. Ботев (и Сладкая N): че посмотреть

я че спрашивал есть кто живой. как по мне, я считаю, что экранка в основном образовательный проэкт (правда, я присоединился после отцов основателей). большинство фильмов, на которые я писал рецензии, стоит посмотреть, чтоб хотя бы ознакомиться. мне не хватает моей просветительской миссии.
так вот, у царя Мидаса ослиные уши давайте я вам посоветую несколько (три) неочевидных фильмов, которые маст си, в каком-то смысле.
во-первых, открыл для себя режиссера Бена Уитли (Ben Wheatley), который снимает странные фильмы (всего снял 4), это будущая культовая звезда (если еще не), большинство не так чтобы, но есть почти гениальный — A Field in England, strongly recommended.
secondly, the 2nd season of The Real Humans is available. Please enjoy. Judjing by the 1st episode it is even better than the 1st season.
В-третьих, давно мечтал написать статью, но как-то не складывается, посмотрите трилогию с Майклом Кейном про шпиона Палмера — "Мозг ценой в мильон долларов", "Досье икспресс", и особенно! — "Похороны в Берлине". Тут есть о чем подумать и сравнить с фильмами про Бонда, Джеймса Бонда.
В-четвертых, все у нас хуево, но крымнаш, да? Кто остался в Роисси, тех риальне жалко.