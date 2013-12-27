Кот Шредингера (2013)

Средняя оценка:

2013. Россия. 15 минут.

Жанр: фантастика / экранизация / фильм-катастрофа / роуд-муви / комедия / артхаус.



Режиссер: Владимир Гордеев.

Сценарий: Владимир Гордеев (по мотивам одноименной повести Антона Ботева),

Оператор: Владимир Гордеев,

Спецэффекты: Олег Зайцев,

Художник: Александра Сперанская.



В главных ролях: Антон Ботев.

В ролях: Юрий Гордеев, Мария Ботева, Алексей Сахарнов, Евгения Белозерова, Андрей Шепель, Владимир Гордеев, Олег Зайцев.



Интересные факты о фильме: Слоган фильма: "Эйнштейн жив!"



Фильм был снят за сутки.



В декабре 2013 года повесть Антона Ботева "Кот Шредингера" выиграла премию "Дебют" в номинации "Фантастика". Повесть была написана за 4 недели.



События и повести, и фильма происходят в Питкяранте (Карелия). Съемки проводились там же. Версия для печати

Мор: Артхаус, епта! Уии Наши авторы Вова Гордеев и Антон Ботев съездили выпить в Питкяранту, а заодно сделали экранизацию ботевского романа "Кот Шредингера", получившего премию "Дебют" в номинации фантастика. Этим выбором жюри изрядно наплевало в глаза фанатам фантастики, в очередной раз признав, что фантастика для писателей современной прозы это не литература и что приз должен получить кто угодно, только не фантаст. В принципе, с ними сложно не согласиться, хотя решение все равно несколько издевательское. Получилось, что квантовая физика с точки зрения жюри — это фантастика.



Попробую сыграть в объективность. "Кот Шредингера" интерпретирует квантовую физику как дзенское просветление и делает это в традициях абсурдистских пьес. В фильме главный герой ищет Эйнштейна, который по теории прячется среди обычных людей и на этот раз обосновался в Питкяранте, где все, даже последние гопы, показывают недюжинное понимание принципа неопределенности Гейзенберга. Так как Вован и Антон не располагали бюджетом, то снимали Антона в главной роли, не хватило сил и на роскошную диву, описанную в романе, не говоря уже о старушках и поле для гольфа. Исходя из возможностей, фильм построен как прогулка героя по Питкяранте, где он встречается с разными обыкновенными людьми и задает им вопросы, а они ему шпарят про электрон и постоянную Планка. Надо сказать, что вначале это выглядит весьма неплохо и остроумно. Набор ярких диалогов мог бы вытянуть любительское видео. Особенно хороша в роли женщины, поедающей яблоко у станции и небрежно льющей речугу про физические законы, сестра Ботева. Она очень естественна. Недурен и кто-то из их приятелей, говорящий про электрон. До этого момента баланс выдержан. Однако чем дальше, тем хуже обстоят дела, — камера постоянно зависает на захолустных пейзажах Питкяранты, действие буксует, камера фиксирует цветы под музыку...



Пиком лажи является спуск героя по лестнице после неудавшейся попытки изобразить хоррор-сцену. Не знаю, что мотивировало авторов вставить эту длинную унылую череду ступенек в фильм, но она убивает любой интерес. Тут же становится очевидна бедность приемов и затягивание хронометража при невозможности сказать что-то важное, так что концовка (взрыв делает все лучше) кажется облегчением. Больше экшна, пацаны! Хочется отметить работу художника, жены Вовы, изобразившей забавного кота. Для фильма, снятого спонтанно и для развлечения, неплохо. (27.12.2013)



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Владимир Гордеев: Как мы снимали "Кота Шредингера". Спонтанное кино. Повесть Ботева "Кот Шредингера" я прочел до того, как она была опубликована в журнале "Волга" и задолго до того, как она выиграла премию "Дебют". Я сразу сказал:



– Антон! Тебя ждет успех!



Чем, конечно, несказанно его порадовал.



В конце августа Ботев пишет мне в аське: "У меня три выходных. Поехали в Питкяранту, по следам, так сказать, моего героя". "А чего ехать просто так, – говорю. – Давай снимем экранизацию "Кота"!



Так что взял я на пятницу отгул, встал пораньше, запихал в сумку фотик, бутылку коньяку и пару сандвичей. На Восстания встретился с сестрой Ботева – Машей Ботевой, известной детской писательницей, лауретом премии "Дебют" "Триумф", которая по счастливой случайности тоже ехала в Питкяранту, но по своим делам – на какой-то фестиваль детской литературы. Дождались с Машкой Антона, который в это время гонял чаи со своей питерской приятельницей, и поехали втроем на автобусе в Питкяранту. Вечером, уже в Питкяранте, к нам должен был присоединиться мой друг Олег Зайцев, художник-аниматор из "Смешариков 3D", который, собственно, и одолжил мне фотик для съемок, а впоследствии нарисовал для фильма в афтерэффекте пару-тройку спецэффектов.



Никакого сценария у нас не было и в помине. Более того, никто не знал, что нас ждет в Питкяранте, кроме принципа неопределенности Гейзенберга.



Я знал только, что герой должен искать Эйнштейна. И что герой должен долго и упорно бегать по лесу (на этом настаивал автор повести). Кроме того, я подумал, что было бы забавно, если бы все местные персонажи на любые невинные вопросы главного героя толкали бы длинные научные телеги по квантовой механике. Так что, покуда Ботевы рассказывали друг другу новости, я откупорил бутылку коньяка и за полчаса расписал в тетрадке все диалоги и монологи. В фильм, конечно, вошла только малая часть.



Главного героя, ученика профессора квантовой механики де Селби, нужно было как-то замотивировать, поскольку в повести мотивация была обозначена слабо. В фильме профессор де Селби отправляет ученика искать Эйнштейна и угрожает в случае провала миссии концом света, во что, впрочем, ученик не верит. Тем не менее, он честно отправляется в абсурдное путешествие искать Эйнштейна, раз уж это имеется в "учебном плане". Откуда было ему знать, что профессор де Селби – классический сумасшедший ученый, не только обладающий возможностью устроить конец света, но и настроенный вполне серьезно?



Положившись на свою интуицию и опыт, который подсказывал ему, что конец света устроить невозможно, ученик в итоге заплатит очень дорого за урок. Это квантовая механика, детка! Умом ее не объять, в нее можно только верить. Например, у меня по дисциплине "квантовая электроника" в дипломе стоит пятерка, но это не означает, что я в ней разбираюсь. Короче, мотивация для ученика де Селби была серьезной – с точки зрения педагога, но абсолютно несерьезной – с точки зрения самого ученика. А как только ученик сталкивается с реальной угрозой для своего благополучия, – на него бросаются какие-то типы с пистолетами (вероятно, охраняющие покой Эйнштейна), – он задает стрекача и решает на этом поиски Эйнштейна прекратить. И получает обещанный конец света, во время наступления которого к нему приходит стремительное просветление.



Для фильма я написал аннотацию:



Эйнштейн жив! Профессор квантовой механики отправляет ученика на поиски Эйнштейна в тихий северный городок Питкяранта, угрожая в случае невыполнения задания армагеддоном.



Удастся ли молодому человеку найти Эйнштейна и спасти человечество от конца света? И самое главное, удастся ли ему разрешить величайший парадокс бытия и обнаружить тонкую грань между макромиром и микромиром, из которых состоит Вселенная, но которые существуют по своим собственным физическим законам?



В детстве, увлекаясь чтением рассказов и повестей о Великой отечественной войне, я открыл для себя понятие Большой и Малой земли. Малой землей назывался плацдарм, который группа бойцов обороняет от наступающих со всех сторон врагов. А с Большой земли к ним поступают, например, боеприпасы и другая поддержка. Жизнь на Малой земле, естественно, гораздо экстремальнее; то есть, она существенно отличается от жизни на Большой земле. Там царят свои законы. В гораздо меньшей степени отличается жизнь в маленьких провинциальных городках от жизни, скажем, в Петербурге. Но все-таки отличия есть! В этом заключается своеобразное обаяние маленьких городков. Маленький город и большой город – это почти как микромир против макромира. А если в маленьком городке поселяется Эйнштейн, который то ли жив, то ли мертв, то тогда городку передается часть этой странной неопределенности Эйнштейна, различия становятся отчетливей, городок уходит в сторону от обыденности, превращаясь в призрачный город, и в нем начинают происходить странные вещи. (Это даже как-то похоже на Зону, – так что я не преминул ввернуть легкую аллюзию на "Сталкера": черно-белый обыденный мир сумасшедших ученых против цветного мира Зоны).



На эту тему можно было сделать телесериал: человек приезжает в такой призрачный город и постепенно постигает квантовую механику в полевых условиях, заглядывая то в макромир, то в микромир, поскольку находится в некоем пограничном пространстве и обретает некоторые скиллы электрона.



Ну, тут мы приехали в Питкяранту и ничего призрачного в ней не оказалось. Нас встретила Аня, организатор литфестиваля, и предложила вписку, – она обеспечивала Машке пансион, но по доброте душевной решила приютить и нас. Я, однако, помнил, что в повести Ботева фигурирует гостиница, и предложил эту ночь провести в гостинице: авось там что-нибудь удастся снять?



Также мы решили ограничить себя в выпивке, поскольку я знал, что в противном случае завтра ничего не снимем. В общем, уже наступила полночь и пришел каменный гость, в смысле, приехал Олег, когда я вытащил из сумки фотоаппарат и стал крутить его в руках, пытаясь сообразить, как он, дьявол, работает. Позабыв выключить запись, я расхаживал с фотиком на шее по комнатам (нашей, снятой на троих, и Машкиной) и говорил, что надо снять, как Ботев засыпает, слышит оглушительный стук в дверь, пугается, потом решает все же посмотреть, что там такое, и обнаруживает, что за дверью ничего нет, хотя там что-то есть. Спохватившись, что работает запись, я обнаружил, что план ног выглядит занятно. Ботев тут же вызвался сбегать с фотиком вниз по лестнице, потом обратно вверх. Пока он бегал, мы уже забыли, что он там где-то бегает, поскольку приканчивали последнюю бутылку вина.



Когда Ботев вернулся, я отсмотрел материал и обнаружил, что в один из кадров попала нога охранника. Я решил превратить ее в слоновий хобот, что впоследствии Олег и выполнил (и даже перевыполнил).



Утром я быстро всех растолкал, и мы, быстренько попив чаю, пошли на вокзал снимать финал. По удачному совпадению в это время пришел поезд – единственный за день – и мы сняли, как Ботев выходит из вагона. Я заранее спланировал снимать не более трех дублей на каждую сцену, чтобы все успеть, и постоянно всех торопил. Мы пошлялись по городу в поисках подходящих планов. Что-то сняли, причем почти все строилось на импровизации, а потом снова встретились с Аней – возле муниципалитета, – и я обстоятельно расспросил ее о местных достопримечательностях, а заодно снял, как Ботев заходит в поисках Эйнштейна в администрацию и его сходу отваживают фразой "У нас не работают". Особенно меня интересовали всякие заброшенные заводы: я хотел там снять начало погони за Ботевым. И тут нам опять повезло: под Питкярантой имеется недостроенный завод медицинских инструментов, куда мы и отправились на такси.



Поскольку дело близилось к вечеру, пора было снимать беготню автора по лесу. Мы посетили гастроном и кладбище, а потом отправились на Ладожское озеро. Машка с Олегом разводили костер и бухали, а мы с Антоном снимали БЕГ. Ух, и загонял я Ботева, когда выяснилось, что он бегает без рюкзака, тогда как до этого – во всех уличных сценах – за его плечами болтался рюкзак. Так что пришлось отправиться в лагерь за рюкзаком и снять сцену, как он роняет его в лесу и не решается вернуться, а потом, когда понимает, что окончательно оторвался от погони и подуспокоился, все-таки возвращается: дескать, жалко рюкзачок бросать в лесу. Также я снял сцену, в которой Ботев встречает "темного Ботева" и тот дает ему ЦУ: искать Эйнштейна на заброшенном заводе медицинских инструментов. Так выходило по логике. Никто из местных не хочет раскрыть герою тайну местонахождения Эйнштейна, запаривая его теориями из жизни частиц… Кто в таком случае ему поможет? Только он сам!



Потом я снял, как Ботев стоит на берегу Ладожского озера и задумчиво кидает монетки в воду, чтобы когда-нибудь сюда вернуться, что обозначает беспечный, туристический настрой героя, не верящего ни в армагеддон, ни в зловещее существование частиц, живущих по своим пацанским понятиям, и уже даже почти переставшего верить в то, что его реально хотели убить.



На этом "смена" была закончена. Мы допили бухло, сожрали все, что было, и отправились ночевать к гостеприимной Ане. В воскресенье мы погрузились в автобус и поехали в Приозерск, чтобы там пересесть на пригородную электричку, – ведь надо же было снять пару кадров, как герой едет на поезде в Питкяранту.



И все-таки, что ждет нас после конца света, после всеобщей смерти хором? Ничего. Рай предзназначен для котов Шредингера, невинно загубленных во время мысленного эксперимента. И вместо ангельских труб там играет музыка из "Девушек из Рошфора".



Считаю, что наш эксперимент по созданию спонтанного кино удался. И, конечно, был получен ценный опыт. Не говоря уже о том, что мы набрались новых впечатлений и отлично развлеклись! Так что я рекомендую всем, у кого имеется видеокамера или фотоаппарат, записывающий видео, ездить в маленькие северные или южные городки и снимать спонтанное игровое кино, — этот процесс не только бодрит, но и облагораживает. Ну, а ежели что снимете — присылайте ссылку.



А вот и сам "Кот Шредингера":



(28.12.2013)



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А. Ботев (и Сладкая N): Извинения, произносимые удаляющимся пианистом Я хотел схитрить и вместо рецензии написать о том, как мы снимали этот фильм, — а это было довольно круто, мы встретили осень в красивых местах, в приятной компании, занимаясь интересным делом — но Вова, судя по названию его рецензии, это уже написал. Надеюсь, хоть хорошо это сделал (до выхода номера мы не видим рецензий друг друга).



Поэтому придется говорить по существу. Глупо что-то говорить о короткометражке, в создании которой сам принимал участие — поставить оценку ниже 3.5 было бы лицемерно и безнравственно. Самая слабая часть, как я тут вижу — это, увы, актерская игра. К сожалению, у меня не было времени подготовиться. Несмотря на слабую игру, фильм мне кажется занятным, есть несколько хороших находок, несколько хороших, как мне кажется, кадров сюда не вошли.



Вова думал, что это будет агрессивный фильм с короткими кадрами, но он вышел медленным как жопа. Поэтому смотреть его нужно в соответствующем состоянии, при просмотре наспех он может вызвать скуку и уныние.



В нем, однако, чувствуется энергия, может быть, не только мне. Мне приятно думать следующее. Есть тексты, которые заражают энергией. Автор вложил в текст дикое количество энергии, она сохраняется в нем и как-то передается воспринявшему его читателю (ясно, что не любому). Один парень прочел "Бойцовский клуб" и спрыгнул с крыши. Другой парень (а это был Дима Савочкин) прочел "Бойцовский клуб", сделал собственный перевод этой книги и стал писателем. Один парень прочел Джослина Брука и написал по его мотивам сценарий кинофильма. Один парень прочел историю про Эйнштейна и снял по его мотивам фильм (сценарий имеет мало общего, правда). Еще несколько парней и девчонок тоже прочли эту историю и решили дать автору миллион рублей. Я это всячески приветствую, разумеется.



В общем случае энергия фильма, конечно, слабее энергии книги, поэтому, чтобы снять по-настоящему энергичный фильм, нужно все переделать. Вова попробовал, но я понимаю и тех, кто ничего в этом не увидит (как я уже сказал, нет универсальных текстов и нет универсальных читателей). Лично мне эта попытка приятна, я считаю фильм хорошим, хотя и испорченным (еще раз повторю) игрой главного героя. Все претензии ко мне, но все-таки в пианиста не стрелять, играет как умеет. Выучиться как-то времени еще не было, фильм был снят мгновенно. С другой стороны, энергия в нем правильная, техника может и появиться. (31.12.2013)



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Дмитрий Савочкин: Код Шредингера Очень сложно писать рецензию на краткометражку Вовы и Антона, и не превратить эту рецензию в конце концов в рецензию на повести Ботева. Мне вообще нравится, как пишет Ботев. Мне и предыдущая его повесть понравилась, там тоже про Эйнштейна, и "Кот Шредингера" понравился – он смешной, в меру сюрреалистичный, интересный, хорошо написанный. Ну короче, рекомендую.



Фильм, конечно, далёк от повести с точки зрения сюжета. Кроме того, что персонаж едет в Питкяранту, и ищет там Эйнштейна, больше между фильмом и повестью почти ничего общего. Ну, оно и понятно: в книге такой запутанный задорный сюжет с кучей персонажей, событий и прочего, погони, стрельба, взрывы, армейские операции, в любительской краткометражке такого сложно наколбасить. Ну, тут тоже есть какие-то события, так что смотреть, в общем-то, интересно. Ну а хули – это надо постараться, чтоб 15-минутную краткометражку было скучно смотреть.



Так что надо попробовать рассматривать фильм не как экранизацию, а как отдельное произведение искусства.



Фильм о том, как персонаж едет в Питкяранту, и ищет там Эйнштейна. Простой, незамысловатый, в кадре всё время один человек, если не считать эпизодических персонажей. Честно говоря, вот эта выхолощенность слегка напрягает: ну чё, нельзя было ещё хоть одного персонажа добавить, и сделать хоть один человеческий диалог? Впрочем, не знаю, может такая была задумка. Центральный эпизод, значно оттягивающий на себя всё внимание зрителя: это поход главного героя ночью в туалет. Хорошо снятый, зрелищный такой – только не совсем понятно, зачем ему уделено такое внимание, и он так сделан, как будто это самое главное в фильме, в то время, как к сюжету в целом этот эпизод никакого отношения не имеет – так, прикол. Ну, ещё пара событий – такие слегка не от мира сего диалоги с местными жителями, перестрелка с какими-то преследователями, ну и концовка. Хорошая концовка, на самом деле, чё.



Ну вот, собственно, и всё, что можно написать о фильме, если рассматривать его, как отдельное произведение, вне связи с тем, что это экранизация. А я не помню, я вам вообще говорил, что это экранизация произведения Ботева? (31.12.2013)



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