Соломенный щит / Wara no tate (2013)

Средняя оценка:

2013. Япония. 124 минуты.

Жанр: боевик / драма / триллер / экранизация.



Режиссер: Такаши Миике.

Сценарий:Тамио Хаяси, Казухиро Киучи ,

Оператор:Нобуясу Кита ,

Композитор: Кодзи Эндо.



В главных ролях: Тацуя Фудзивара, Такао Осава, Нанако Мацусима.

В ролях: Горо Киситани, Масато Ибу, Кэнто Нагаяма, Цутому Ямадзаки и др.



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Мор: Соломенный щит как метафора для набора понятий Семилетнюю внучку влиятельного старика Нинагавы жестоко убивают. Подозреваемый — некто Киомару, уже совершавший сходные преступления прежде. Старик не собирается ждать, он открывает сайт и помещает сообщения в газетах, где обещает 1 миллиард йен любому, кто убьет Киомару, и по 100 миллионов каждому, кто попытается его убить, но потерпит поражение. Первым охотником становится приятель Киомару, припасший для него лом. Педофил-убийца, окровавленный и перепуганный, приходит за защитой в полицию. Защита превращается в нетривиальное дело: если сначала предложение старика вызывало в обществе только изумление, то после первых сводок о выплате ста миллионов желающих прикончить Киомару становится море, причем среди копов и спецназовцев тоже.



"Соломенный щит" начинается многообещающе. Неприятный задрот Киомару (роль исполняет известный по "Королевской битве" и "Тетради смерти" актер Фудзивара), не вызывающий даже минимальных симпатий, не может передохнуть даже в полиции. Для суда его необходимо доставить в Токио, поэтому для защиты преступника полиция выделяет двух лучших своих людей — хладнокровного копа, у которого погибла жена, и женщину-мастера по стрельбе. Им ассистируют молодой и горячий агент, у которого Киомару вызывает дрожь, и его опытный начальник. Все силы полиции брошены на то, чтобы не потерять лицо и доставить Киомару в Токио. Громадная вереница полицейских машин, броневиков, линия спецназовцев... Весь этот караван выезжает из пункта А в пункт Б, похожий на президентский эскорт, однако не стоит недооценивать жажду денег. "Подумать только, что могут сделать с человеком деньги, даже те, которых у него ещё нет", — писал Фолкнер, а он знал, о чем говорит, поэтому далеко вереница не уедет.



Первая половина фильма смотрится напряженно, невозможно усидеть на месте. Тебе кажется, что еще немного, — и люди станут кидаться на машины с ножами и пистолетами, потеряв всякое достоинство, что якудза, оценив шансы, выйдут из тени, а репортеры с вертолета достанут винтовки. Добавляет огня и Киомару, совершенно не пылающий благодарностью. В тот момент, когда вы почти к нему привыкнете, он продемонстрирует, что это большая ошибка. Но разбирать фильм как триллер нет нужды, это вы можете сделать и сами.



Меня гораздо больше интересует метафора "соломенного щита". Это ведь очень сильный образ. На тебя нападают, занося меч, и ты пытаешься этого избежать. Однако защита сделана из соломы, это лишь муляж, и жестокое железо вонзается прямо в живот, проходя сквозь жалкую сухую траву. Ты лежишь на земле, истекая кровью, — на грязной, жесткой земле. Жизнь вытекает из бурдюка человеческого тела. Твой щит был лишь эмуляцией, он был опасным обманом — и более опасным, чем если бы ты заранее знал, что щита нет.



Самое простое объяснение в том, что соломенный щит — это полиция. Продажная полиция не собирается и не может никого защищать, она блюдет свои интересы. С другой стороны, соломенный щит — это правосудие, которое положит сонм хороших людей ради того, чтобы отправить на смертную казнь плохого. Но гораздо интереснее рассматривать как соломенный щит человеческие иллюзии, которыми люди оформляют, поддерживают определенный взгляд на жизнь. Главный герой-коп создал себе такую иллюзию, она стала для него железным корсетом, однако оставалась (как многие идеологические построения) всего лишь пучком соломы. Интересно "Соломенный щит" рассматривать и в качестве размышления на тему самосуда. (19.12.2013)



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