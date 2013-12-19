Игра Эндера / Ender's Game (2013)

Средняя оценка:

2013. США. 114 минут.

Жанр: боевик / экранизация / фантастика.



Режиссер: Гэвин Худ.

Сценарий:Гэвин Худ по роману Орсон Скотта Карда ,

Оператор:Дональд МакЭлпайн ,

Композитор:Стив Яблонски.



В главных ролях: Харрисон Форд, Эйса Баттерфилд.

В ролях: Бен Кингсли, Виола Дэвис, Хейли Стайнфельд, Эбигейл Бреслин и др.



Интересные факты о фильме: В корпусе морской пехоты США книга "Игра Эндера" присутствует в списке рекомендуемой офицерам литературы с пометкой, что в этой книге есть "уроки по методике обучения, лидерству и этике".



С момента издания книги в 1985 году Орсон Скотт Кард получал множество предложений от голливудских киностудий по ее экранизации, но он постоянно им отказывал, чтобы сохранить целостность своего видения этой истории. Когда Кард стал соучредителем студии Fresco Pictures в 1996 году, он решил сам написать сценарий фильма, а также стать его продюсером.



Для того чтобы самостоятельно выполнять акробатические упражнения на канате, актеры на протяжении месяца тренировались вместе с участниками Cirque du Soleil.



Продюсеры фильма консультировались с генеральным директором компании SpaceX Элоном Маском по вопросам технологий космических шаттлов будущего, изображенных в фильме.



Показанное в фильме помещение для симуляции сражений в диаметре охватывает три футбольных поля.



Эйса Баттерфилд, Хейли Стайнфелд и несколько других актеров, игравших кадетов военной школы, до начала съемок фильма посетили космический лагерь для подготовки к съемкам сцен с невесомостью.



Режиссер Гэвин Худ впервые прочитал книгу "Игра Эндера" в достаточно зрелом возрасте. На тот момент он уже отслужил в армии, будучи призванным в 17 лет. Версия для печати

Мор: Рецензия на фильм "Игра Эндера" Фильм вполне мог бы стать главным нф-хитом в этом году, но широкой популярности препятствуют герои-дети и антимилитаристский посыл. Меня работа, проделанная режиссером Гэвином Худом, поразила. Для людей, работающих в кино, характерна проблема того, что их труд не виден — фильм, над которым работают в течение долгих месяцев или лет, имеет краткий жизненный цикл, вспыхивает, как спичка, и исчезает в пустоте. Зрители не оценивают труд, им важен опыт вовлечения. Придумать, как выглядит арена для тренировок в "Игре Эндера", ее игровая механика — это мастерская работа. Важно еще и то, что роман "Игра Эндера" — лишь трамплин к двум последующим философским романам Карда про понимание чужого. Эндер прозревает здесь, словно Будда под деревом, и из зацикленного на стратегии и победах гения-военачальника превращается в "голос тех, кого нет", в философа, ищущего искупления. Этот момент нужно показать, и это тем сложнее, что фильм строится все же как боевик, напряженная битва ума.



Расклад таков: земляне уже долгое время воюют с негуманоидной расой жукеров, постепенно оттесняя их все дальше и дальше. Прежде жукеры одерживали победы, и людям чудом удавалось отбить их вторжение за счет героизма Мэйзера Ракхейма. Раса людей оказалась в тяжелом положении, поэтому сейчас вся ставка делается на получение новых сверхполководцев за счет развития гениальных детей. Эндрю Виггин — один из них, его брат и сестра также пытались пройти обучение, но были отсеяны — одна за мягкость, другой за чрезмерную жестокость. Он проходит испытание и отправляется в военную школу, где среди массы таких же умных, инициативных, жестких детей должен выбираться наверх иерархии и доказывать, что он достоин вести земной флот. Обучение построено как постоянная манипуляция, беззастенчивый гнет ради получения сурового лидера. Однако Виггин действительно умен — настолько, чтобы эту манипуляцию осознавать.



"Игра Эндера" — это роман и фильм, в котором спойлеры лишают катарсиса. Не читайте дальше, если не знаете окончания, spoiler alert!



Главное в "Игре Эндера" начинается в самом конце. Многим, желающим победы над врагом, привыкшим к тем, что плохие парни предсказуемо повержены, концовка покажется неудовлетворительной. Но текст, на основе которого снят фильм, мудрее обычного голливудского сценария и нужно отойти на пару шагов, чтобы оценить эту пронзительную красоту.



Противники повержены, игра закончена, истощенные дети ликуют, жукеры стерты в порошок. Но в тот момент, когда ты так превосходно понимаешь врага, зная всего его слабости, ты жалеешь его, ты начинаешь его любить. Эндер не может вынести того, что, играя, уничтожает целую расу разумных существ. "Какого черта, — говорил Нгоо. — Пусть он спас королеву, но ведь у них не будет генетического однообразия, они все равно выродятся, это фальшивый хэппи-энд!" Да, жукеры будут слабы и проживут, возможно, недолго. Вряд ли Эндер не понимает этого, пытаясь спрятать зерна собственноручно уничтоженной, чужой цивилизации-роя. Просто он не будет окончательным убийцей, он будет иметь возможность хотя бы жалкого, но самооправдания. Он должен исправить сделанное — и всю свою последующую жизнь будет делать это. Виртуозный убийца, могучий стратег, почти телепат, Эндер переживает катарсическое очищение, он превращается в конце в пророка.



И именно поэтому книги Карда так охуительны. (19.12.2013)



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