Главная страница
Главная   |   О журнале   |   Блог   |   Форум   |   Авторы   |   Карта сайта   |   Критерии   |       
Нам нет дела до качества записи, наше дело — качество фильма
Ежеденельный независимый интернет-журнал о кино.
Рецензии, статьи о кино, фильмографии, информация о фильмах, актёрах, режиссёрах.
Фильмы     Режиссёры     Актёры     Статьи     Жанры     Года     Страны


Журнал "Экранка.ру". Выпуск №317
от 31 декабря 2013 года

Жертва номера:
Кот Шредингера (2013)

Новое:
Соломенный щит (2013)
Игра Эндера (2013)
Мад (2012)
Левиафан (2013)
Бивень (2014)
Что мы делаем в темноте / Реальные упыри (2014)
Исход: Цари и боги (2014)

Избранное:
Жертвоприношение (1986)

Разное:
Закрытая школа (2011)
Фантасты-предсказатели (2011)
Санта Клаус завоевывает марсиан (1964)

Статьи:
Лучшие фильмы 2013 / В. Гордеев /
Топ 2013 от Мор
Где искать авторов Экранки
АРХИВ НОМЕРОВ
АРХИВ ОПРОСОВ
АРХИВ ТЕМ
БЛОГ | Последние комментарии

Экранка возвращается? Рецензия на "Бивень" (2014)
Владимир Гордеев

Дюна Алехандро Ходоровского
Владимир Гордеев

Мои более, чем краткие обзоры фильмов месяца
Владимир Гордеев

"Рога" (2014): Сын Стивена Кинга — Ажа — Гарри Поттер
Владимир Гордеев

че посмотреть
А. Ботев (и Сладкая N)

Мад / Mud (2012)


Мад
Средняя оценка: оценка: 4.5
2012. США. 131 минута.
Жанр: драма / криминальный / приключенческий.

Режиссер: Джефф Николс.
Сценарий: Джефф Николс,
Оператор: Адам Стоун,
Композитор: Дэвид Уинго.

В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Тай Шеридан.
В ролях: Сэм Шепард, Риз Уизерспун, Джейкоб Лофленд, Рэй МакКиннон, Сара Полсон.

Награды:
Independent Spirit Awards — Приз им. Роберта Олтмана за лучшую режиссуру, кастинг и актерский ансамбль.
Casting Society of America, USA — выдающийся кастинг в независимом фильме..

Интересные факты о фильме:

Перед съемками Джефф Николс говорил, что его фильм — это как если бы Сэм Пекинпа экранизировал рассказ Марка Твена. Том Блэнкешипп — имя прототипа Гекльберри Финна (в реальной жизни Блэкеншипп стал, когда вырос, судьей). Эту роль Николс специально написал для Сэма Шепарда.

Николс очень хотел снять в фильме Майкла Шеннона, но тот был занят на съемках "Человека из стали".

Николс придумал концепцию "Мада" в 1990 году.

Съемки продолжались 8 недель.

Версия для печати

Владимир Гордеев: Героико-революционный фильм о любви

Мад оценка: 4.5

Абсолютно необычное явление – новый фильм независимого режиссера Джеффа Николса, который мне запомнился по эсхатологической картине "Убежище".

В СССР книги и фильмы, подобные "Маду", были поставлены на поток. Советские писатели и сценаристы превосходно научились впаивать пропаганду в детское кино, основным (и почти единственным) жанром которого является приключенческий фильм.

"Кортик", "Бронзовая птица", "Макар-следопыт", "Старая крепость", "Р.В.С" и еще пара десятков названий – настоящая классика, "золотая библиотека детской литературы" и "золотой фильмофонд".

Юные герои этих произведений, выходцы из бедных семей, помогают коммунистам, новой власти, которая либо уже установилась, однако терпит обиду со стороны несознательных реакционных элементов, либо еще только грядет, а потому вынуждена хорониться среди бесприютных руин заброшенных крепостей или там в каком-нибудь лесу. Дети помогают коммунистам, потому что на стороне коммунистов правда. Такая правда, которую нельзя скрыть. Правда сияет слишком ярко. Точно так же ярко сияет каждый человек, носящий в кармане партбилет. Вокруг его головы, невзирая на копошащиеся в нею и по нею вши, образуется золотой венец.

Юный центральный персонаж советских героико-революционных фильмов, завидев такого практически святого человека, сразу отбрасывает все сомнения, которые прежде, возможно, и посещали его сознание под влиянием внешних сил.

Юный герой начинает бестрепетно служить святому человеку, и теперь уже ничто не способно своротить его с намеченного пути (пример: повесть Гайдара "Школа").

Этот шаблон, который применялся повсеместно, сильно снижает качество данного сорта литературы. Герои данных литпроизведений — плоские и тривиальные. Причем, это касается как детей (главных героев), так и взрослых, перед которыми дети преклоняются. Лишь какое-то психологическое разнообразие может наблюдаться среди второстепенных персонажей, по социальному происхождению принадлежащих к разночинцам.

Неожиданно Джефф Николс снял фильм в духе советских героико-революционных лент для детей, тогда как сам этот жанр был безвозвратно утерян на своей исторической родине в виду неактуальности прежних пропагандистских целей и неспособности обнаружить цели новые. Небось, Николс и не подозревал, что за окияном существовал целый сегмент кинопроизводства, выделившийся в особый жанр – героико-революционное детское кино. То есть, он изобрел велосипед (также, как Маркони – радио). Зато у велосипеда Николса сразу был презентабельный внешний вид и отлично крутились колеса, поскольку за плечами режиссера стояла как-никак голливудская школа.

Что общего у фильма Николса, который при создании картины ориентировался на "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена, с целым сонмом литературных и кинематографических шедевров для советских детей, которые, впрочем, с неменьшим удовольствием читали и Марка Твена?

Первое, и это очевидно, приключения. Второе: структура повествования. Третье: четкость цели, которую преследует юный главный герой. Четвертое: юный герой, который очертя голову доверяется идее.

Эллис, юный герой фильма "Мад", живет на берегу полноводной Миссисипи. Его семья довольно бедна, поэтому Эллису приходится усердно трудиться, помогая своему отцу-рыбаку. Эллиса вполне устраивает такая жизнь. Он любит реку, однако мать намеревается перебраться в город, отчего в семье — по ряду причин — создается напряженная обстановка. Основная история начинается с того, что Эллис и его приятель-одногодка Некбоун отправляются на моторке на островок, куда, как им известно, наводнение занесло шикарный катер. И действительно, катер – там, он застрял в кроне дерева, являя собой отчетливую аллюзию на почти мистический финал "Агирре – гнев божий". На этом островке, который также является ссылкой на островок из "Приключений Тома Сойера" (куда юные герои повести сбегают от слишком требовательного к ним взрослого мира), помимо катера они обнаруживают человеческие следы. А вскоре обнаруживается и робинзон – некто Мад (Мэттью МакКонахи), бродяга с пистолетом, заткнутым за пояс.

Мад кантуется на острове, чтобы дождаться встречи с девушкой, которую любит. Она должна вот-вот приехать в город. Он просит пацанов о помощи: ему нужно починить катер, чтобы уплыть со своей девушкой далеко-далеко. Взамен он обещает отдать пистолет.

Некбоун относится к Маду с нескрываемым подозрением, но Эллис ослеплен, подобно героям советских героико-революционных фильмов. Родившийся на берегу реки, романтический и простой, как сама природа, окружающая его, Эллис потрясен историей Мада, который со школьной юности любит эту девушку, невзирая на то, что она прибегает к нему лишь тогда, когда не сложится очередной брак или роман. Последний ее брак был особенно неудачным, – она вышла за гангстера. Защищая Юнипер, Мад убивает ее мужа, и теперь его преследуют гангстеры, а также полиция, которую гангстеры мотивируют баблом. Мад знает, что гангстеры следят за Юнипер, используя ее в качестве наживки, и Эллис моментально предлагает Маду свою помощь в качестве связного…

Иначе говоря, события развиваются канонически, но происходит замена ценностей. Юный герой, простой пацан, рискует жизнью не ради торжества пролетариата и новой, более удачной власти, а ради торжества любви, поскольку считает любовь величайшим чувством на Земле. Это обстоятельство моментально делает фильм универсальным.

Другой узкий момент – шаблонность эпизодов, который присущ всем без исключения советским фильмам героико-революционного жанра, Николс также обходит с легкостью. В любом советском фильме на протяжении скольки угодно серий ничего не меняется: Макар-следопыт всегда будет на стороне красных; командир красноармейцев всегда будет суров, но справедлив; меняются только локации (города, да сёла) и численность войск противника. Движуха происходит только в начале: когда юный герой по той или иной причине принимает решение стать "красным" и пытается завоевать доверие коммунистов.

Однако Николс в своем фильме находит место для конфликтов. Сюжет картины развивается динамично. Естественно, что самым страшным для Эллиса было бы, если бы Мад предал свою любовь. И неважно, по какой причине он это сделает. Пусть из страха за свою жизнь, а пусть из-за внезапного прозрения. В конце концов, в одной из сюжетных линий фильма Эллис сам испытает жуткое разочарование в девчонке, которую он защищал и которая явно демонстрировала ему свою симпатию. Если Мад предаст свою любовь, то это будет означать тотальный крах: вера Эллиса в человечество окончательно будет разрушена. И будьте уверены, что все события фильма развиваются именно в этом направлении, чтобы обеспечить чрезвычайно эмоциональную и позитивную развязку.

Джефф Николс написал прекрасный сценарий и снял мощное кино. На мой взгляд, Николс – самый интересный из новых американских режиссеров, самобытный, оригинальный и, к тому же, отличный рассказчик. Можно не сомневаться, впереди у него множество триумфов, в том числе и кассовых.

Ну, а что касается "Мада", то "Мад", как по мне, лучший фильм, попавший к нам в 2013 году.

(25.12.2013)

Версия для печати



|

Главная   |   О проекте   |   Блог   |   Форум   |   Авторы   |   Карта сайта   |   Критерии   |   RSS   

© Экранка.ру. 2006. По всем интересующим вопросам обращаться:
Мы не берём новых авторов, не занимаемся баннерообменом, не размещаем нетематическую рекламу.
При любом использовании материалов, ссылка на ekranka.ru обязательна.
Цитирование в Интернете возможно только при наличии ссылки. Все права защищены.
Дизайн и вёрстка: Володя. Программирование: Алёша. Идеология сайта: Володя, Алёша и крошка Жанин.
Некоторые тексты, размещенные на этом сайте, содержат ненормативную лексику.

Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Коммерческая реклама: