Мад / Mud (2012)

Средняя оценка:

2012. США. 131 минута.

Жанр: драма / криминальный / приключенческий.



Режиссер: Джефф Николс.

Сценарий: Джефф Николс,

Оператор: Адам Стоун,

Композитор: Дэвид Уинго.



В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Тай Шеридан.

В ролях: Сэм Шепард, Риз Уизерспун, Джейкоб Лофленд, Рэй МакКиннон, Сара Полсон.



Награды:

Independent Spirit Awards — Приз им. Роберта Олтмана за лучшую режиссуру, кастинг и актерский ансамбль.

Casting Society of America, USA — выдающийся кастинг в независимом фильме.. Интересные факты о фильме: Перед съемками Джефф Николс говорил, что его фильм — это как если бы Сэм Пекинпа экранизировал рассказ Марка Твена. Том Блэнкешипп — имя прототипа Гекльберри Финна (в реальной жизни Блэкеншипп стал, когда вырос, судьей). Эту роль Николс специально написал для Сэма Шепарда.



Николс очень хотел снять в фильме Майкла Шеннона, но тот был занят на съемках "Человека из стали".



Николс придумал концепцию "Мада" в 1990 году.



Съемки продолжались 8 недель. Версия для печати

Владимир Гордеев: Героико-революционный фильм о любви Абсолютно необычное явление – новый фильм независимого режиссера Джеффа Николса, который мне запомнился по эсхатологической картине "Убежище".



В СССР книги и фильмы, подобные "Маду", были поставлены на поток. Советские писатели и сценаристы превосходно научились впаивать пропаганду в детское кино, основным (и почти единственным) жанром которого является приключенческий фильм.



"Кортик", "Бронзовая птица", "Макар-следопыт", "Старая крепость", "Р.В.С" и еще пара десятков названий – настоящая классика, "золотая библиотека детской литературы" и "золотой фильмофонд".



Юные герои этих произведений, выходцы из бедных семей, помогают коммунистам, новой власти, которая либо уже установилась, однако терпит обиду со стороны несознательных реакционных элементов, либо еще только грядет, а потому вынуждена хорониться среди бесприютных руин заброшенных крепостей или там в каком-нибудь лесу. Дети помогают коммунистам, потому что на стороне коммунистов правда. Такая правда, которую нельзя скрыть. Правда сияет слишком ярко. Точно так же ярко сияет каждый человек, носящий в кармане партбилет. Вокруг его головы, невзирая на копошащиеся в нею и по нею вши, образуется золотой венец.



Юный центральный персонаж советских героико-революционных фильмов, завидев такого практически святого человека, сразу отбрасывает все сомнения, которые прежде, возможно, и посещали его сознание под влиянием внешних сил.



Юный герой начинает бестрепетно служить святому человеку, и теперь уже ничто не способно своротить его с намеченного пути (пример: повесть Гайдара "Школа").



Этот шаблон, который применялся повсеместно, сильно снижает качество данного сорта литературы. Герои данных литпроизведений — плоские и тривиальные. Причем, это касается как детей (главных героев), так и взрослых, перед которыми дети преклоняются. Лишь какое-то психологическое разнообразие может наблюдаться среди второстепенных персонажей, по социальному происхождению принадлежащих к разночинцам.



Неожиданно Джефф Николс снял фильм в духе советских героико-революционных лент для детей, тогда как сам этот жанр был безвозвратно утерян на своей исторической родине в виду неактуальности прежних пропагандистских целей и неспособности обнаружить цели новые. Небось, Николс и не подозревал, что за окияном существовал целый сегмент кинопроизводства, выделившийся в особый жанр – героико-революционное детское кино. То есть, он изобрел велосипед (также, как Маркони – радио). Зато у велосипеда Николса сразу был презентабельный внешний вид и отлично крутились колеса, поскольку за плечами режиссера стояла как-никак голливудская школа.



Что общего у фильма Николса, который при создании картины ориентировался на "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена, с целым сонмом литературных и кинематографических шедевров для советских детей, которые, впрочем, с неменьшим удовольствием читали и Марка Твена?



Первое, и это очевидно, приключения. Второе: структура повествования. Третье: четкость цели, которую преследует юный главный герой. Четвертое: юный герой, который очертя голову доверяется идее.



Эллис, юный герой фильма "Мад", живет на берегу полноводной Миссисипи. Его семья довольно бедна, поэтому Эллису приходится усердно трудиться, помогая своему отцу-рыбаку. Эллиса вполне устраивает такая жизнь. Он любит реку, однако мать намеревается перебраться в город, отчего в семье — по ряду причин — создается напряженная обстановка. Основная история начинается с того, что Эллис и его приятель-одногодка Некбоун отправляются на моторке на островок, куда, как им известно, наводнение занесло шикарный катер. И действительно, катер – там, он застрял в кроне дерева, являя собой отчетливую аллюзию на почти мистический финал "Агирре – гнев божий". На этом островке, который также является ссылкой на островок из "Приключений Тома Сойера" (куда юные герои повести сбегают от слишком требовательного к ним взрослого мира), помимо катера они обнаруживают человеческие следы. А вскоре обнаруживается и робинзон – некто Мад (Мэттью МакКонахи), бродяга с пистолетом, заткнутым за пояс.



Мад кантуется на острове, чтобы дождаться встречи с девушкой, которую любит. Она должна вот-вот приехать в город. Он просит пацанов о помощи: ему нужно починить катер, чтобы уплыть со своей девушкой далеко-далеко. Взамен он обещает отдать пистолет.



Некбоун относится к Маду с нескрываемым подозрением, но Эллис ослеплен, подобно героям советских героико-революционных фильмов. Родившийся на берегу реки, романтический и простой, как сама природа, окружающая его, Эллис потрясен историей Мада, который со школьной юности любит эту девушку, невзирая на то, что она прибегает к нему лишь тогда, когда не сложится очередной брак или роман. Последний ее брак был особенно неудачным, – она вышла за гангстера. Защищая Юнипер, Мад убивает ее мужа, и теперь его преследуют гангстеры, а также полиция, которую гангстеры мотивируют баблом. Мад знает, что гангстеры следят за Юнипер, используя ее в качестве наживки, и Эллис моментально предлагает Маду свою помощь в качестве связного…



Иначе говоря, события развиваются канонически, но происходит замена ценностей. Юный герой, простой пацан, рискует жизнью не ради торжества пролетариата и новой, более удачной власти, а ради торжества любви, поскольку считает любовь величайшим чувством на Земле. Это обстоятельство моментально делает фильм универсальным.



Другой узкий момент – шаблонность эпизодов, который присущ всем без исключения советским фильмам героико-революционного жанра, Николс также обходит с легкостью. В любом советском фильме на протяжении скольки угодно серий ничего не меняется: Макар-следопыт всегда будет на стороне красных; командир красноармейцев всегда будет суров, но справедлив; меняются только локации (города, да сёла) и численность войск противника. Движуха происходит только в начале: когда юный герой по той или иной причине принимает решение стать "красным" и пытается завоевать доверие коммунистов.



Однако Николс в своем фильме находит место для конфликтов. Сюжет картины развивается динамично. Естественно, что самым страшным для Эллиса было бы, если бы Мад предал свою любовь. И неважно, по какой причине он это сделает. Пусть из страха за свою жизнь, а пусть из-за внезапного прозрения. В конце концов, в одной из сюжетных линий фильма Эллис сам испытает жуткое разочарование в девчонке, которую он защищал и которая явно демонстрировала ему свою симпатию. Если Мад предаст свою любовь, то это будет означать тотальный крах: вера Эллиса в человечество окончательно будет разрушена. И будьте уверены, что все события фильма развиваются именно в этом направлении, чтобы обеспечить чрезвычайно эмоциональную и позитивную развязку.



Джефф Николс написал прекрасный сценарий и снял мощное кино. На мой взгляд, Николс – самый интересный из новых американских режиссеров, самобытный, оригинальный и, к тому же, отличный рассказчик. Можно не сомневаться, впереди у него множество триумфов, в том числе и кассовых.



Ну, а что касается "Мада", то "Мад", как по мне, лучший фильм, попавший к нам в 2013 году. (25.12.2013)



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