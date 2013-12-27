Закрытая школа (2011)

Средняя оценка:

2011. Россия. 4 сезона.

Жанр: мелодрама / мистика / телевизионный / триллер / трэш / сериал.



Режиссер: Олег Асадулин, Константин Статский, Андрей Записов и др.

Сценарий: Оксана Васина, Виктория Беляева, Мария Вдовенко и др,

Оператор:Виталий Абрамов, Роман Бурденюк, Николай Перфилов и др ,

Композитор: Антон Шварц, Антон Новосельцев.



В главных ролях: Алексей Коряков, Агата Муцениеце, Павел Прилучный, Татьяна Космачева, Евгения Осипова, Анна Андрусенко и др.

В ролях: Александр Яцко, Анна Носатова, Луиза-Габриэла Бровина, Марина Казанкова, Юлия Агафонова, Виталий Ермашов и др .



Интересные факты о фильме: - cериал является русской интерпретацией испанского сериала "El internado: Laguna negra" Версия для печати

Мор: Амедиа пересаживает культуру палпа массам Я приверженец того, чтобы российские сериалы развивались по азиатскому сценарию, рождая веселые дорамы и мистическое безумство, однако российский сериал продолжает держаться за свое рубище. Сериальные удачи последних лет могут похвастаться разве что нагнетанием мрака, метаясь между дурным КВНом и отображением быта. Тем удивительнее, что "Закрытая школа" — это залихватское развлечение, натуральное guilty pleasure, в котором взрослые лбы изображают школьников.



Нагловатые богатые "школьники" оказываются в закрытом заведении в лесу и в ходе расследования обнаруживают, что под усадьбой — бункер, фрицы, эксперименты над детьми, СС, масоны, криокамеры, призраки, тролли, вирусы, ааа. Я бы вручила "Амедии" приз, если бы не узнала, что это переделка испанского сериала. Яркая чуждость сценария массе отечественной сериальной продукции сразу стала понятна. "Закрытая школа" не знает предела в палповом бреде, но при этом остается молодежным детективом, в котором похожий на Билана на спидах Прилучный изображает красивого гопника с трудным прошлым. Злобные немцы, которых приютил Советский Союз, продолжают пытаться создать сверхчеловека прямо под школой, а блондинка разговаривает с мертвецами. Все это обрамлено подростковыми романчиками-рокировками и скучноватой историей спецагентов, которые подделываются под учителей, прислугу, поваров, врачей и так далее. Наверное, ни один человек в сериале не тот, за кого себя выдает. Я с нетерпением ожидала, что в действие вклинятся инопланетяне, однако задор сценаристов не был настолько силен.







Первым удивлением от сериала было то, что в нем достаточное количество симпатичных актеров. Павел Прилучный однообразен, но привлекателен. Будь таких побольше, можно было бы снять боевик вроде "Воронов". Анна Андрусенко — настоящая няшка. Анна Носатова напомнила Мелани Лоран. Агата Муцениеце скучна, но по-своему мила. Алексей Коряков вполне попадает в типаж пай-мальчика. Т.е. подростки действительно могут делиться фотографиями, образовать фэндомы — в случае "Закрытой школы" это нестыдно. Прилучный так и вовсе стал любимцем девчонок.







Ярким минусом сериала является то, что он пытается ориентироваться на все возрастные группы сразу, поэтому создан из слоев, и исследование друзей является лишь одним из них. Помимо отношений и открытий, делаемых пятеркой героев, здесь присутствует детский слой, слой отношений взрослых — завуча с театральным голосом, директора, учителей и их любовных передряг, слой общения прислуги. Конечно, каждый из слоев вносит новый элемент в общий сюжет, в разгадку происходящего в школе. Однако лично мне интересно было смотреть только на безумные находки и взаимоотношения парней-девчонок, все остальное можно было смело проматывать.



Еще одна удача "Закрытой школы" — в грамотном отображении характеров. Ребята возвращаются в школу после каникул, у них есть сложившаяся компания. Дерзкий пацанчик Макс Морозов (Прилучный) влюблен в блондинку Дашу Старкову (Муцениеце), та дружит с умной брюнеткой Викой. Вика втайне тоже сохнет по альфа-самцу Максу, но не предпринимает никаких действий, так как он принадлежит лучшей подруге и полностью ей поглощен. Пара парней попроще, Тема и Рома, создают массовку. В эту компанию приходит новенький — крайне положительный Андрей, родители которого таинственным образом исчезли. Андрей защищает маленькую сестренку Надю, которая вскоре окажется втянута в таинственные события. Интриги, тайны, расследования постепенно сделают пай-мальчика Андрея частью команды, причем возникающие при этом конфликты выстроены достаточно грамотно. Оказывается, что под школой находится бункер, где держат пленных, проводят опыты. Появляются трупы, и "школьники" становятся детективами. После в группу феерически приходит разбитная блондинка Юля, затем замененная совершенно другой, но твердой по характеру Лизой, что разнообразит расстановку сил.







"Закрытая школа" хороша тем, что чередует личные драмы и противостояния с бульварным романом про эксперименты СС и призраков. Иногда эти драмы выглядят мощно, как схватка отца Морозова, окончательной сволочи, и Макса, уже испорченного отцом. Иногда они выглядят очень весело за счет несоответствия возрастов героев. Например, похожая на Юлю Волкову уборщица Маша, сбежавшая из психушки, — мать Макса. Ее забота о нем выглядит откровенно инцестуально и очень забавно. Видите лба на фото слева? У него в сериале есть реплика: "Пусть лучше взрослые решают". Школьники находят комнату для нацистских собраний! Школьникам вкалывают смертельный вирус! Училкам подсаживают эмбрионы! В криокамере спит девочка столетней давности! Убийства с помощью шприца! Мутировавшие дети! Прекрасно, по-моему. А что еще здорово, так это то, что в сериале есть секс.



Иногда "Закрытая школа" доходит до вершин вроде "Игры тронов". В группе обнаруживается предатель, его разоблачают, он пытается повеситься... Открывая глаза, предатель видит, что кто-то вынимает его из петли. Если бы это был тот же человек, что заставил его предать друзей, была бы "Игра тронов", но авторы не настолько жестоки к героям.



В общем, я с удовольствием пролистала до самого конца из-за проработки образов ребят. Это уже не уныние, а приключение. И Лиза — настоящая принцесса:



(27.12.2013)



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