Фантасты-предсказатели / Prophets of Science Fiction (2011)

Средняя оценка:

2011. США. 8 серий по 45 минут.

Жанр: документальный / фантастика.



Режиссер: Деклан Уайтблум.

Сценарий: Саймон Браун, Томас Куинн, Кевин Таволаро,

Оператор: Эндрю Паркхерст,

Композитор: Скот Гриер, Джоэл Дж. Ричард.



В главных ролях: Ридли Скотт, Джонатан Адамс [рассказчик].





Версия для печати

Владимир Гордеев: Рецензия на фильм "Фантасты-предсказатели" Научно-популярный минисериал канала "Discovery" о величайших писателях-фантастах, среди которых затесался один режиссер – Джордж Лукас. Рассказчиком выступает Ридли Скотт, он же числится среди исполнительных продюсеров. Ридли Скотт – это ИМЯ! Не только потому, что он хорошо известен любителям кино, но и потому, что вклад Скотта в развитие фантастического жанра трудно переоценить.



В сериале восемь серий. В каждой серии рассказывается про автора, предсказавшего новые технологии. Некоторые из этих технологий уже открыты и применяются в повседневной жизни. А некоторые в настоящий момент только разрабатываются, но, как говорится, вот-вот…



Неудивительно, что первая серия посвящена Мэри Шелли, перу которой принадлежит первый в истории научно-фантастический роман – "Франкенштейн, или Современный Прометей". Опираясь на научные достижения своего времени (эксперименты Гальвани Джованни Альдини), Шелли вводит в свой роман электричество, – с его помощью Виктор Франкенштейн оживляет труп. Но в первую очередь создатели сериала ставят акцент на морально-этических проблемах, которые встают перед "современными прометеями", пытающимися воссоздать человеческую жизнь. Ключевым понятием становится ответственность за то, что ты делаешь. Выступающие перед камерой ученые говорят: "Да-да, мы очень ответственны… За нами постоянно наблюдают попечительские советы!"



Вторая серия посвящена Филиппу Дику. А шестая, забегая вперед, Жюль Верну. Приятно слышать, что Ридли Скотт считает Филиппа Дика и Жюль Верна самыми выдающимися писателями-фантастами. Я считаю точно так же. В начальной школе моим любимым писателем был Жюль Верн. А потом, когда я подрос, – Филипп Дик. Это если брать фантастику.



В фильме Филипп Дик зовется королем вирта. Он писал о виртуальной реальности еще тогда, когда этого термина не было в помине. А также он писал об андроидах. Оказывается, нынче разработан эластичный, пористый материал, который в фильме перевели как "лицрезина". Этот материал необыкновенно похож по фактуре на человеческую кожу. Если соединить его с двигателями в искусственной голове, то мимика выглядит натуральной. Любопытный факт: когда отличие робота от человека становится минимальным, внешность робота начинает вызывать резкое отвращение. Японский ученый-роботехик Масахиро Мори назвал этот эффект "зловещей долиной". Но когда это миниальное отличие оказывается преодолено, привлекательность робота возвращается. Однако, когда робот внеше ничем не отличим от человека, мы начинаем испытывать чувство тревоги, поскольку пытаемся понять: есть ли у робота душа?



Другие персонажи сериала:



Герберт Уэллс, который практически находится вне конкуренции. Он предсказал появление боевого лазера, мировых войн, невидимости, межвидового скрещивания и многое другое.



Четвертая серия посвящена Артуру Кларку, с чьим творчеством я знаком довольно плохо. Однако еще во время II Мировой войны Кларк написал научную статью, в которой предрек появление спутниковой связи, – для этого достаточно было вывести искусственные спутники Земли на геостационарную орбиту.



Айзек Азимов. Писатель-гуманист, друг роботов. Он занимает сторону, противоположную творчеству Филиппа Дика с его андроидами, мечтающими об электроовцах. Дополнительный плюс: в фильме упомянут гениальный рассказ Азимова "Последний вопрос", правда, пока непонятно, насколько пророческий.



Предпоследняя серия посвящена Роберту Хайнлайну, как самому яркому представителю "социальной фантастики". Как по мне – это единственная спорная кандидатура. Видимо, потому, что социальной фантастики Хайнлайна я не читал.



Джордж Лукас. Авторы сериала рассказывают про опыты с голографическим изображением. Уже сейчас возможно воспроизводить запись. Впереди – опыты с риалтаймом. Но самое смелое предположение авторов – это то, что под Силой Джордж Лукас подразумевал темную энергию…



Сериал сделан увлекательно. В нем широко используются отрывки из различных игровых фильмов (от ранних, типа "Франкенштейна" 1910 года, до фильмов 00-х типа "Войны миров", "Особого мнения" и т.п.). Используется комиксная графика. Авторы погружают зрителя в новейшие эксперименты, устраивают экскурсии по лабораториям. Есть игровые вставки: жизнь персонажей – "фантастов-предсказателей" – инсценируется. Ридли Скотт, рассказывая, задумчиво рисует и чертит гелевой ручкой на листе бумаги.



А самое главное, после просмотра этого сериала хочется тряхнуть стариной и почитать олдскульную НФ. Ведь классиков нужно не только почитать, но и почитывать…







Искусственный Филипп Дик. (31.12.2013)



Версия для печати





