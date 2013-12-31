Санта Клаус завоевывает марсиан / Santa Claus Conquers the Martians (1964)

Это последняя рецензия на "Экранке" старого формата. Далее будут (возможно) блоговые записи на злобу дня и в целях кинообразования, конечно. Начинаем осваивать легкий блогерский стиль!
Вот, посмотрите на прощание рождественский фильм.
В нем марсиане похищают Санта-Клауса, а тот их перевоспитывает. Марсиане черненькие, как негры, вернее, вымазанные какой-то химической хуйней, как Берт Ланкастер. Главный положительный марсианин похож на Алексея Смирнова, и играет такого же тупика, как завхоз в "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен". Ладно, спойлер: Санта-Клаус потом улетает на землю, и оставляет этого тупого человека вместо себя, что как бы говорит нам о том, что для того, чтобы быть Санта-Клаусом, ума не требуется.
Да там на Марсе и все не особо умны. Зато у них есть роботы, вот такие!
В сети этот фильм бесплатно лежит везде (public domain), только, если будете смотреть в русской озвучке, учитывайте вот что: 1) у переводчика, возможно, только что случилось в жизни что-то очень грустное, такой у него печальный голос; 2) озвучка сильно опережает видеоряд, так что в какой-то момент возможно появление когнитивного диссонанса.
Фильм интересен тем, что это вариант "Плана 9 из открытого космоса", только сделанный для детей. Обычно мы привыкли, что такой трэш предназначен для взрослых, само название b-movie намекает нам на это, люди остаются на второй сеанс и смотрят бесплатно сторону Бэ, но, оказывается, би-муви воспринималось не как полный отстой или там пародия, а типа как конкурентное кино, которое и детям можно показывать. Кто бы мог подумать, надо же.
P.S. А, да. С Новым Годом! Пусть у всех хороших людей будет здоровье и удача, а у плохих пусть все будет как будет, но, пожалуйста, без моих пожеланий.