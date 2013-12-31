Главная страница
Главная   |   О журнале   |   Блог   |   Форум   |   Авторы   |   Карта сайта   |   Критерии   |       
Нам нет дела до качества записи, наше дело — качество фильма
Ежеденельный независимый интернет-журнал о кино.
Рецензии, статьи о кино, фильмографии, информация о фильмах, актёрах, режиссёрах.
Фильмы     Режиссёры     Актёры     Статьи     Жанры     Года     Страны


Журнал "Экранка.ру". Выпуск №317
от 31 декабря 2013 года

Жертва номера:
Кот Шредингера (2013)

Новое:
Соломенный щит (2013)
Игра Эндера (2013)
Мад (2012)
Левиафан (2013)
Бивень (2014)
Что мы делаем в темноте / Реальные упыри (2014)
Исход: Цари и боги (2014)

Избранное:
Жертвоприношение (1986)

Разное:
Закрытая школа (2011)
Фантасты-предсказатели (2011)
Санта Клаус завоевывает марсиан (1964)

Статьи:
Лучшие фильмы 2013 / В. Гордеев /
Топ 2013 от Мор
Где искать авторов Экранки
АРХИВ НОМЕРОВ
АРХИВ ОПРОСОВ
АРХИВ ТЕМ
БЛОГ | Последние комментарии

Экранка возвращается? Рецензия на "Бивень" (2014)
Владимир Гордеев

Дюна Алехандро Ходоровского
Владимир Гордеев

Мои более, чем краткие обзоры фильмов месяца
Владимир Гордеев

"Рога" (2014): Сын Стивена Кинга — Ажа — Гарри Поттер
Владимир Гордеев

че посмотреть
А. Ботев (и Сладкая N)

Санта Клаус завоевывает марсиан / Santa Claus Conquers the Martians (1964)


Санта Клаус завоевывает марсиан
Средняя оценка: оценка: 2
1964. США. 86 минут.
Жанр: фантастика / комедия / детский.

Режиссер: Николас Уэбстер.
Сценарий: Гленвилл Марет, Пол Л. Джейкобсон,
Оператор: Дэвид Л. Куэйд,
Композитор: Милтон Делагг.

В главных ролях: Джон Колл, Леонард Хикс, Винсент Бек.
В ролях: Билл МакКачон, Виктор Стайлз, Донна Конфорти, Пиа Задора.

Интересные факты о фильме:

Фильм занимает 84 строчку в рейтинге самых худших фильмов по оценкам пользователей IMDB (31 декабря 2013 года).

Смотри также: Фильмы про роботов и киборгов

Версия для печати

А. Ботев (и Сладкая N): План 9 для детей

Санта Клаус завоевывает марсиан оценка: 2

Это последняя рецензия на "Экранке" старого формата. Далее будут (возможно) блоговые записи на злобу дня и в целях кинообразования, конечно. Начинаем осваивать легкий блогерский стиль!

Вот, посмотрите на прощание рождественский фильм.

В нем марсиане похищают Санта-Клауса, а тот их перевоспитывает. Марсиане черненькие, как негры, вернее, вымазанные какой-то химической хуйней, как Берт Ланкастер. Главный положительный марсианин похож на Алексея Смирнова, и играет такого же тупика, как завхоз в "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен". Ладно, спойлер: Санта-Клаус потом улетает на землю, и оставляет этого тупого человека вместо себя, что как бы говорит нам о том, что для того, чтобы быть Санта-Клаусом, ума не требуется.

santa i robotДа там на Марсе и все не особо умны. Зато у них есть роботы, вот такие!

В сети этот фильм бесплатно лежит везде (public domain), только, если будете смотреть в русской озвучке, учитывайте вот что: 1) у переводчика, возможно, только что случилось в жизни что-то очень грустное, такой у него печальный голос; 2) озвучка сильно опережает видеоряд, так что в какой-то момент возможно появление когнитивного диссонанса.

Фильм интересен тем, что это вариант "Плана 9 из открытого космоса", только сделанный для детей. Обычно мы привыкли, что такой трэш предназначен для взрослых, само название b-movie намекает нам на это, люди остаются на второй сеанс и смотрят бесплатно сторону Бэ, но, оказывается, би-муви воспринималось не как полный отстой или там пародия, а типа как конкурентное кино, которое и детям можно показывать. Кто бы мог подумать, надо же.

P.S. А, да. С Новым Годом! Пусть у всех хороших людей будет здоровье и удача, а у плохих пусть все будет как будет, но, пожалуйста, без моих пожеланий.

(31.12.2013)

Версия для печати



|

Главная   |   О проекте   |   Блог   |   Форум   |   Авторы   |   Карта сайта   |   Критерии   |   RSS   

© Экранка.ру. 2006. По всем интересующим вопросам обращаться:
Мы не берём новых авторов, не занимаемся баннерообменом, не размещаем нетематическую рекламу.
При любом использовании материалов, ссылка на ekranka.ru обязательна.
Цитирование в Интернете возможно только при наличии ссылки. Все права защищены.
Дизайн и вёрстка: Володя. Программирование: Алёша. Идеология сайта: Володя, Алёша и крошка Жанин.
Некоторые тексты, размещенные на этом сайте, содержат ненормативную лексику.

Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Коммерческая реклама: